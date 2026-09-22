(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Il lavoro sta andando avanti. È un po' più complesso, un po' più lungo forse di quello che ci aspettavamo. Secondo noi, ma credo anche secondo i sindacati, difficilmente riusciremo a chiudere entro settembre", dice il vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Marchesini, del confronto in corso tra associazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil per un nuovo accordo interconfederale. "Non ci sono rotture. Ci sono dei temi complicati, complessi, stiamo avanzando, stiamo studiando i testi", dice in un colloquio con l'ANSA. "Siamo andati avanti molto sul tema della misurazione della rappresentanza. Adesso stiamo andando avanti sui temi contrattuali che sono ovviamente molto delicati". (ANSA).