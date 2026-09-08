(ANSA) - ROMA, 08 SET - Avviare presso la presidenza del Consiglio un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo 2025 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. È la proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso dell'incontro con gli enti territoriali dell'area di Taranto riguardo l'ex Ilva. "La convocazione del tavolo - ha spiegato Mantovano - potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni" e servirà a evitare la frammentazione degli interventi e " a mantenere costantemente aperto un luogo di confronto". "Quella del governo non è una prospettiva di rassegnazione - ha aggiunto - bensì di rilancio e di gestione attiva della transizione". (ANSA).