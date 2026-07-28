(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Ieri abbiamo appreso del decreto della Corte d'Appello di Milano e che non si tratta di fissazione di condizioni per proseguire, a differenza di quanto scritto da alcune testate. Noi non intendiamo commentare la decisione, se non per rilevare anche in questo caso una singolare sincronia tra il calendario del governo, dei confronti con i lavoratori e il calendario giudiziario. Nessuno del governo farà polemica con l'autorità giudiziaria, ma certo leggere qualcuno di quelli che hanno fatto ricorso dire "abbiamo fatto 'scacco matto' stona, perché questo non è un gioco, non è una partita a scacchi quella che oggi interessa i lavoratori e le aziende". È quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al tavolo ex Ilva a Palazzo Chigi, sottolineando che il governo "ha intenzione di garantire la continuità aziendale". (ANSA).