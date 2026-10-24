(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - In attesa di sapere se e dove sarà l'annunciata manifestazione del Movimento 17 ottobre che nei giorni scorsi, via social, aveva compreso anche Firenze tra le città dove portare la protesta in piazza oggi pomeriggio, stamani in via Tornabuoni, la via del lusso del capoluogo, e in altre strade del centro storico, le vetrine di alcuni negozi delle grandi griffe e gioiellerie sono blindate con pannelli. Smontato anche il dehor di un locale. Per la manifestazione del movimento 17 ottobre, oltre che per un'altra protesta annunciata sempre via social per le 15 in piazza Signoria, ieri il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per oltre 4 ore. Tra le misure adottate quella di una ricognizione continua a partire da stamani con le forze dell'ordine nelle varie piazze che potrebbe essere scelte per manifestare. Per l'attività di monitoraggio e controllo impiegati carabinieri, polizia, guardia di finanza e anche polizia municipale in servizio nel capoluogo. (ANSA).