(ANSA) - VICENZA, 15 LUG - I sindaci del Vicentino si ritroveranno venerdì 17 luglio alle 16:00 davanti al Municipio di Malo per una manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco del comune e vicepresidente della Provincia di Vicenza, il cui capannone aziendale a Isola Vicentina è stato distrutto da un incendio doloso. L'iniziativa è promossa dalla Provincia di Vicenza. "Quello che ha colpito Moreno Marsetti non è solo un attacco a un uomo, a un imprenditore e alla sua famiglia, a cui va tutta la nostra vicinanza, ma è un colpo inferto a tutta la comunità vicentina e alle istituzioni che rappresentiamo - dichiara il presidente della Provincia Andrea Nardin -. Davanti a un gesto di tale gravità non possiamo e non vogliamo restare in silenzio". (ANSA).