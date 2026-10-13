(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Mente il presidente della Regione Renato Schifani è a Roma per incassare la rinnovata fiducia di Forza Italia, il campo largo del Centrosinistra siciliano si raduna di fronte Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione, chiedendo le dimissioni del governatore. "Non c'è un centrodestra buono e un centrodestra cattivo, sono tutti uguali - ha detto Nuccio Di Paola, coordinatore regionale di 5 Stelle - giocano con le dimissioni ma tanto Schifani non si dimette, continueranno a gestire a loro piacimento milioni di euro dei siciliani". Per Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd ,"a scuola abbiamo studiato il Il pendolo di Foucault, oggi abbiamo il pendolo di Armao. Quanto emerge in questi giorni è una vergogna per il governo regionale che ha fallito. Prima si vota, meglio è'". Per il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, "i siciliani sono stanchi di avere al governo della regione una squadra di indagati, arrestati e che prendono tangenti. La Sicilia deve ripartire dalla questione morale, ma Schifani non ha neanche idea di cosa sia". Fabio Giambrone di Europa Verde-Avs ha sottolineato come "la presenza del capo largo di fronte alla presidenza per chiedere le dimissioni di Schifani sia un segnale importante, la Sicilia è ad un punto di non ritorno". Alla manifestazione hanno preso parte anche esponenti di Italia Viva, Possibile, Più uno, Psi e Psdi, e rappresentanti della società civile. L'ultima indagine della procura palermitana che ha colpito Gaetano Armao, consulente del presidente, ha portato alla ribalta il pendolo nell'ufficio dell'ex presidente della Regione nel quale, secondo gli inquirenti, l'avvocato avrebbe nascosto mazzette in contanti. Proprio il pendolo è diventato il simbolo della protesta del centrosinistra: i manifestanti ne hanno portato uno in legno riempiendolo di fac-simile di banconote da 100 euro e posizionandolo di fronte alla Presidenza. (ANSA).