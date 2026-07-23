(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Sono sempre dell'idea che queste trasformazioni profonde dell'assetto istituzionale che toccano le competenze dei vari livelli istituzionali, e poi la qualità dei servizi per i cittadini, vanno sempre fatte di concerto e non con forzature e non a colpi di maggioranza". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, in relazione al sì della Camera alle pre intese tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata. "Questo conflitto su un tema così vitale come l'autonomia delle Regioni - ha aggiunto - non fa sicuramente bene all'Italia. Ritengo che su temi sensibili, e anche l'esito del referendum lo ha dimostrato, che toccano l'assetto istituzionale, ma anche aspetti costituzionali che riguardano i valori e i diritti fondanti della nostra democrazia, bisogna fare di tutto per fare un percorso insieme. Divedersi e creare conflitti non aiuta nessuno". (ANSA).