(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Quello con Giorgia Meloni "è stato un colloquio molto cordiale: ci siamo dati un appuntamento a breve e ci vedremo il 24. Poi da lì avvieremo un percorso". Lo dice il sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, che questa mattina, a margine della riapertura del parco di Scampia, racconta lo scambio di battute con la presidente del Consiglio, ieri in città per visitare la control room interforze per la Terra dei Fuochi. Tra una settimana esatta Manfredi sarà ricevuto dalla premier: un incontro, che il rappresentante dei comuni italiani aveva chiesto a fine mese scorso in una lettera a Giorgia Meloni, per affrontare i problemi del carovita e dei bilanci delle amministrazioni locali. (ANSA).