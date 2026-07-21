(ANSA) - AVELLINO, 21 LUG - È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare dalle manette accidentalmente incastrate ai polsi una donna arrestata dalla Polstrada la notte scorsa nella stazione di servizio Calaggio nord dell'A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in provincia di Avellino. La donna, proveniente dalla provincia di Bari, è stata colta da malore e gli agenti hanno chiesto l'intervento di una squadra del Distaccamento di Bisaccia che ha adottato una procedura estremamente cauta e progressiva per tranciare le manette proteggendo le mani della donna con appositi schermi durante le operazioni di segatura graduale del metallo. Subito dopo essere stata liberata, la donna è stata presa in carico dai sanitari del 118 giunti in ambulanza sul posto. (ANSA).