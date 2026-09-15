(ANSA) - PALMOLI, 15 SET - L'incontro tra i genitori e i bambini del bosco, il primo previsto dopo l'ordinanza del Tribunale per il rientro 'a tappe', è saltato per "mancanza delle condizioni di sicurezza". Lo ha annunciato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. "I servizi sociali, che hanno mandato in avanscoperta due assistenti sociali giovani, hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e privacy necessarie", ha detto il primo cittadino ai giornalisti. Le troupe nel frattempo, su preghiera della stessa Catherine, si erano allontanate dalle transenne sistemate dagli operai del Comune, alla presenza dei Carabinieri. (ANSA).