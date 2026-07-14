(ANSA) - MILANO, 14 LUG - È stato condannato a 3 anni di reclusione il rapper Faneto, all'anagrafe Valentin Antonio Segura, 23 anni, accusato di maltrattamenti e percosse ai danni dell'ex fidanzata e destinatario anche, lo scorso ottobre, di una misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Lo ha deciso, nei giorni scorsi, la gup di Milano Chiara Valori nel processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta della Polizia, coordinata dal pm Andrea Zanoncelli. La giovane, che lo scorso anno lo aveva denunciato, aveva anche pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dei lividi e delle violenze. Come stabilito dalla gip Silvia Perrucci, poi, su richiesta dei pm Andrea Zanoncelli e Letizia Mannella, al cantante italo-dominicano è stato vietato, con la misura cautelare, di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla donna e dai suoi familiari. (ANSA).