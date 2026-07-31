(ANSA) - VERONA, 31 LUG - Un operatore socio sanitario è stato arrestato e altri tre sono stati sospesi per un anno dall'esercizio della professione per presunti maltrattamenti agli anziani ospiti della Casa di riposo "De Battisti" a Cerea (Verona). L'indagine, da quanto si è appreso, risale allo scorso novembre, ed ha preso il via in seguito alle segnalazioni di maltrattamenti pervenute da familiari e dagli stessi vertici dell'Ipab ceretano, che hanno fatto avviare l'intervento dei carabinieri. Gli investigatori dell'Arma hanno collocato telecamere nascoste che hanno accertato ripetuti i maltrattamenti, con comportamenti violenti verso gli anziani ospiti della Casa di riposo. L'Oss nel frattempo si era trasferito all'Ulss 9 ed è stato arrestato a Legnago (Verona) dai militari e posto ai domiciliari, misura disposta dal Gip su richiesta del pubblico ministero della Procura scaligera che coordina l'indagine. Nel corso dell'inchiesta dalle riprese delle telecamere nascoste sarebbero emersi comportamenti tali da far scattare per altri tre operatori la misura cautelare del divieto di esercitare la professione per un anno. (ANSA).