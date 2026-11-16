(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Salerno - Mercato San Severino, tra Pellezzano e Mercato San Severino, per un movimento franoso causato dal maltempo che ha interessato la zona di Pellezzano. I treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Attivato un servizio bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia. (ANSA).