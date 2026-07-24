(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 LUG - Su richiesta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, il governo ha deliberato per 12 mesi lo stato di emergenza a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 26 marzo e il 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola, in provincia di Fermo. Per l'attuazione dei primi interventi è stato inoltre disposto uno stanziamento di 4,3 milioni, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. "Il riconoscimento dello stato di emergenza rappresenta una risposta concreta e attesa dal nostro territorio, duramente colpito dagli eventi calamitosi della scorsa primavera. - ha affermato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti - Questo è un primo passo fondamentale che consentirà di avviare gli interventi più urgenti e di sostenere cittadini, imprese ed enti locali nel percorso di ritorno alla normalità. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con tutti i livelli istituzionali affinché il territorio possa ottenere tutte le risorse necessarie per una completa ricostruzione e messa in sicurezza". "Lo stanziamento deliberato dal governo è il risultato di un costante lavoro istituzionale svolto insieme ai Comuni, alla Provincia e alla struttura regionale - ha aggiunto l'assessora regionale al Bilancio, Francesca Pantaloni - La Regione Marche continuerà a garantire il massimo supporto affinché le risorse siano impiegate con tempestività ed efficacia, rispondendo alle esigenze dei territori e accelerando gli interventi necessari per il ripristino delle aree colpite". (ANSA).