(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Allagamenti, alberi abbattuti e danni provocati dall'acqua sono le principali richieste giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco in provincia di Venezia per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha interessato il territorio nella zona orientale, tra i fiumi Piave e Tagliamento. Sono 40 gli interventi già effettuati, mentre sono circa 90 le richieste ancora in attesa di essere evase. Le principali criticità si registrano tra San Donà di Piave, Eraclea, Caorle, San Giorgio di Livenza e San Michele al Tagliamento. Sei le squadre provenienti dai distaccamenti di Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo e Mestre, impegnate con le motopompe per far fronte agli allagamenti di scantinati e garage. (ANSA).