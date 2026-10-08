(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Strade come torrenti e studenti costretti ad uscire dai finestrini del pulmino che li riaccompagnava a casa e impantanatosi nell'acqua: è la scena - riprodotta in un video pubblicato dal sito giornalistico Internapoli.it - che testimonia i disagi verificatisi a Giugliano (Napoli), tra i centri più colpiti dalla bomba d'acqua abbattutasi nelle ultime ore su Napoli e provincia, in particolare nella zona a nord del capoluogo. L'episodio in via Santa Caterina dove si è reso necessario l'intervento della Polizia Municipale. Nello stesso video si vede un ragazzo aprire la portiera e salire in piedi sul predellino della sua auto mentre l'acqua è arrivata a ricoprire metà del pneumatico. In un altro filmato la denuncia delle mamme di Varcaturo impossibilitate ad andare a prendere i loro figli a scuola a causa della strada resa impraticabile dall'acqua e dal fango. Proprio a Varcaturo, la dirigente della scuola media 'Don Salvatore Vitale' ha rinviato di circa un'ora l'uscita degli alunni dalle classi per consentire il deflusso dell'acqua che rendeva impossibile ai genitori di andare a prendere i loro figli a scuola. I genitori dei ragazzi sono stati avvisati con una comunicazione sul registro elettronico. (ANSA).