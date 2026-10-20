(ANSA) - CELLE LIGURE, 20 OTT - L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni a Celle Ligure (Savona) a causa della caduta di un masso a seguito delle forti piogge durante l'allerta meteo arancione per temporali in Liguria. Sul posto è presente il personale di Anas che sta lavorando per riaprire almeno a senso unico alternato la viabilità nel più breve tempo possibile. Sempre a causa del maltempo nel savonese è chiusa la strada statale 334 del Sassello, la circolazione viene deviata sulla strada provinciale 2. A Genova è stata sospesa la movimentazione di scarico e carico dei container vuoti al terminal portuale Psa di Pra', segnalati allagamenti in val Polcevera in via Rossini all'altezza di via al ponte Polcevera e al fornice ferroviario di via Pacoret de Saint Bon. Circolazione ferroviaria rallentata lungo la linea Genova-Ventimiglia dalle 13:40 per le condizioni meteo critiche a Finale Ligure (Savona), segnalati ritardi fino a mezz'ora dei treni Intercity e regionali. (ANSA).