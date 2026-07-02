(ANSA) - VENEZIA, 02 LUG - Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Veneto nella notte dell'1 luglio, impegnando le squadre dei Vigili del fuoco in oltre 390 interventi dalle 18:00 di ieri. La maggior parte ha riguardato il taglio e la rimozione di alberi e rami pericolanti e la messa in sicurezza di pali a seguito delle forti raffiche di vento. Le squadre sono ancora operative. Si sono registrati 115 interventi a Venezia, 105 a Treviso, 64 a Vicenza, 50 a Padova, 37 a Rovigo, 21 a Verona e dieci a Belluno. (ANSA).