(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Nelle prime ore di temporali della notte scorsa in Toscana, alla Regione risulta che si siano sviluppati oltre 4600 fulmini. Dopo giorni di caldo intenso la repentina perturbazione ha causato molte cadute di alberi e rami, in particolare nelle province di Grosseto e Siena. Anche in Versilia ci sono state cadute di piante. In particolare nella zona di Massarosa sono stati necessari due interventi per alberi finiti sopra i cavi della Telecom tanto da dover far intervenire i vigili del fuoco per il ripristino. (ANSA).