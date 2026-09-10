(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano (Siena) e Bruna a Gavorrano (Grosseto) al primo livello di guardia stabili. Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della regione, dove è in corso un'allerta arancione, nella notte è transitato fuori regione ed è possibile una nuova intensificazione con l'attivazione di nuovi temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio. Tra i territori colpiti quello di Grosseto e provincia: allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché e alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Colpito in particolare il capoluogo maremmano. Al momento non si registrano feriti. Un violento nubifragio si è abbattuto anche sul territorio di Livorno, in particolare su Cecina. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti in più occasioni, perlopiù danni d'acqua e allagamenti di locali interrati. (ANSA).