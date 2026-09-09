(ANSA) - MILANO, 09 SET - Nelle ultime 12 ore, a causa del maltempo che ha interessato il territorio regionale, i Vigili del Fuoco hanno effettuato complessivamente 195 interventi. Il territorio maggiormente interessato risulta quello della provincia di Brescia, con 95 interventi, seguito da Cremona (21), Milano (19), Monza e Brianza (13) e Como (11). Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami pericolanti, danni causati dall'acqua e dissesti statici di elementi costruttivi. In misura minore, le squadre sono intervenute per soccorso a persone, frane e allagamenti. In previsione dell'ondata di maltempo, grazie alla convenzione tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e Regione Lombardia, era già stato preventivamente potenziato il dispositivo di soccorso, consentendo una maggiore disponibilità di personale e risorse per far fronte alle richieste di intervento sul territorio. Le operazioni dei Vigili del Fuoco proseguono sul territorio per la gestione delle richieste ancora in corso e il ripristino delle condizioni di sicurezza. (ANSA).