(ANSA) - SAN COLOMBANO CERTENOLI, 09 SET - Il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari (Genova) in val Fontanabuona a causa delle forti piogge durante l'allerta meteo per temporali sul centro-levante ligure innalzata da gialla ad arancione dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) a partire dalle 13 di oggi. Lo comunica il Comune di San Colombano Certenoli (Genova) via social invitando "chi abita nelle zone sensibili a spostarsi ai piani alti". A causa della piena del torrente Lavagna a Calvari è stato chiuso al transito il ponte di collegamento con le località di Vallefredda e Pian dei Cunei. A causa delle forti piogge in corso nel centro-levante ligure nel Comune di Rezzoaglio (Genova) il rio Cabanne ha raggiunto il livello di piena intermedio. (ANSA).