(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Giornata di massima allerta in Alto Adige, diviso tra un'ondata di calore estremo e le conseguenze di una violenta ondata di maltempo che ha provocato una colata di fango che ha colpito tre case, con un bilancio di cinque persone ferite e 69 persone evacuate dagli edifici tra Merano ed Avelengo, e sempre tra questi due centri si è verificato un grave smottamento sulla strada provinciale. Per oggi, lunedì 29 giugno, il Centro funzionale provinciale ha emesso un'allerta rossa per le alte temperature - con una massima prevista di 36 gradi nel capoluogo - associata a un'allerta gialla per forti temporali e rischio incendi. In particolare, nel Burgraviato si lavora senza sosta dopo il violento nubifragio che ha provocato una imponente colata detritica tra Merano e Avelengo. Secondo i dati del meteorologo Dieter Peterlin, nella zona di Avelengo sono caduti circa 50 millimetri di pioggia in un'ora. Le precipitazioni hanno generato uno smottamento sopra la strada provinciale che, incanalandosi nel Rio Bianco, ha travolto l'area di via Val di Nova. Il bilancio è pesante: tre edifici residenziali sono stati sepolti da fango e detriti fino al secondo piano e risultano gravemente danneggiati, mentre quattro veicoli sono andati distrutti. Cinque persone hanno riportato ferite lievi e diversi residenti sono stati tratti in salvo con l'elicottero. In totale sono 69 le persone evacuate che hanno dovuto lasciare le proprie case (39 a Merano e 30 ad Avelengo). Le operazioni di soccorso, coordinate da vigili del fuoco, Protezione Civile e autorità locali, sono state complicate da una seconda colata detritica avvenuta circa mezz'ora dopo la prima. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è sul posto con un escavatore cingolato per supportare la rimozione delle ingenti masse di fango. La situazione resta critica: dal versante continua a scivolare materiale e per le prossime ore si temono nuovi temporali. (ANSA).