(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - A causa di scariche atmosferiche e piogge torrenziali, la circolazione ferroviaria è fortemente perturbata. Lo rende noto RFI mentre è in corso una ondata di maltempo su tutto il Friuli Venezia Giulia. A Trieste i problemi sono causati da mancanza tensione di linea, mentre a Portogruaro e Monfalcone si registrano guasto ai deviatoi e agli apparati di stazione e di linea. A Latisana, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa i sottopassi sono allagati. Attualmente si stanno verificando ritardi fino a un'ora; sono stati istituiti bus sostitutivi sia a Trieste che a Portogruaro. I tecnici di Rfi sono all'opera per ripristinare gli impianti. (ANSA).