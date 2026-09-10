(ANSA) - SAN COLOMBANO CERTÉNOLI, 10 SET - Il torrente Lavagna è esondato per la seconda volta in due giorni consecutivi a Calvari (Genova) in val Fontanabuona a causa delle forti piogge durante l'allerta meteo gialla per temporali in Liguria emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Lo conferma il sindaco di San Colombano Certenoli Claudio Solari disponendo l'immediata evacuazione di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, la chiusura dei ponti Rachele Lagomarsino di Calvari, della passerella ciclopedonale di Pian dei Cunei, di tutte le aree ludico sportive e cimiteri. A causa delle forti piogge in corso nell'entroterra genovese, in particolare nelle valli Fontanabuona e Aveto, nel Comune di Carasco il torrente Lavagna ha raggiunto il livello di piena intermedio così come il rio Cabanne nel Comune di Rezzoaglio. "Nell'ultima ora continua ad insistere una linea di convergenza in prossimità del monte di Portofino, in lento spostamento spostamento verso est, associata a una struttura temporalesca organizzata localizzata tra le valli Fontanabuona, Trebbia e Aveto con precipitazioni di intensità fino a molto forte, colpi di vento ed intensa attività elettrica - spiega Arpal -. Sono attualmente in crescita i livelli idrometrici sui torrenti Lavagna, Trebbia e Aveto. Vista la persistenza delle piogge, nelle prossime ore è attesa un'ulteriore crescita soprattutto nelle zone focive dell'Entella, che però al momento non fa presupporre criticità rilevanti sulla rete strumentata. Sul torrente Bisagno è in transito un deflusso di morbida, in risposta alle recenti piogge che ne hanno interessato la testata del bacino idrografico". Segnalata la presenza di trombe marine a largo di Santa Margherita Ligure e Portofino. (ANSA).