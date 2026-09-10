(ANSA) - BERGAMO, 10 SET - La statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa alla circolazione poco dopo le 8,30 di questa mattina dopo che una vasta pozza d'acqua - formatasi per le fitte piogge di queste ore - nei pressi di una galleria ha causato il ribaltamento di un'auto. Il conducente dell'auto non è grave. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre ai tecnici di Anas. Sempre a causa del maltempo che sta colpendo la Bergamasca, anche a Casnigo un'auto si è ribaltata: l'incidente sulla rampa di uscita della provinciale della Valle Seriana. Nessun ferito grave. Disagi anche nella Bassa per un sottopassò allagato a Verdello. Sul posto i Vigili del fuoco. (ANSA).