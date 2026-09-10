(ANSA) - TRIESTE, 11 SET - Rovesci e qualche temporale, piogge localmente abbondanti, specie su pianura e costa con, sulla costa e sulle zone orientali, ancora Bora che soffierà sostenuta nella notte, poi progressivamente in attenuazione. Sono le previsioni meteorologiche della allerta regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia aggiornata alle 24:00 di ieri, 10 settembre. L'assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d'intesa con il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha proclamato lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza. Tuttavia, l'ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta sul Fvg, con l'afflusso di correnti sud-occidentali, si sta spostando lentamente verso la Slovenia. Nelle ultime sei ore, come previsto, le piogge sono state ancora intense su bassa pianura e costa occidentali con cumulati fino a 50 millimetri circa, in genere abbondanti sulla pianura e zona montana con cumulati fino a 40 millimetri circa; piogge più attenuate invece sulla bassa pianura nell'Isontino, sul Carso e a Trieste. La Bora continua a soffiare su pianura, costa e sulle Prealpi Giulie, con raffiche in serata ancora attorno a 70 chilometri orari. Nella notte l'instabilità andrà diminuendo con l'afflusso in quota di masse d'aria in quota un po' più secche, ma sono attese appunto ancora piogge sparse intermittenti in genere moderate, ancora abbondanti su pianura e costa orientali. Il maltempo di ieri pomeriggio e fino a sera ha comportato nuovi allagamenti in vari comuni (Caneva, Ronchis, Campoformido) e la chiusura del guado nel comune di Rauscedo. I fiumi di risorgiva della bassa pianura si sono innalzati, ma senza raggiungere i livelli di attenzione. Sono ancora operativi 20 volontari di diversi gruppi comunali a Lignano Sabbiadoro e Carlino per operazioni di prosciugamento degli allagamenti e messa in sicurezza del territorio. (ANSA).