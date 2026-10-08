(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Piogge e temporali investono il Centro-Sud e domani prevista allerta arancione in Lazio e Campania. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L'avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Lazio, specie settori meridionali, Abruzzo e Molise, specie settori interni. Dalla prime ore di domani si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di temporale e localmente anche di forte intensità, su Basilicata, specie settori tirrenici e ionici, e su Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su settori di Lazio e Campania, gialla su settori di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania e sull'intero territorio di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. (ANSA).