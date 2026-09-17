(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 SET - Nuova ondata di maltempo sulla Toscana nord ovest. Nel territorio di Massa e Carrara le precipitazioni hanno provocato disagi, a partire dalla viabilità, così come a Viareggio e in alcune zone della Versilia. sottopassi allagati e alcuni tratti della statale Aurelia nei tratti urbani. A Massa allagato il sottopasso nei pressi dello stadio comunale e c'è acqua in seminterrati e cantine. Criticità anche a Carrara, con rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale in alcune zone. Tra quelle più interessate la frazione di Avenza, dove le condizioni della strada hanno richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti. A Marina di Carrara, intorno alle 7, un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Lo scenario è caratterizzato da disagi circoscritti a macchia di leopardo, legati principalmente agli effetti delle precipitazioni sulla rete stradale e sulle aree più esposte agli accumuli d'acqua e alla difficoltà di smaltimento a valle o in mare. A Viareggio gli allagamenti delle strade hanno provocato notevoli disagi soprattutto nell'orario di entrata a scuola. Allagata pure la Passeggiata pertanto è stato rinviato il mercato settimanale. Gli ambulanti erano regolarmente arrivati, ma sono stati costretti dopo un po' a tornare via per il lento deflusso dell'acqua. Le merci non potevano essere esposte e i clienti non si sarebbero avvicinati. Questo degli allagamenti stradali è un problema che esiste da anni a Viareggio, quando piove con una certa intensità. Ci sono alcuni tecnici che sostengono che la città sia sotto il livello del mare e che quindi ci sia da convivere con queste problematiche, ma la popolazione chiede comunque che si trovino delle soluzioni. In alcune vie si allagano le cantine. E' stata ricordata l'importanza di tenere sempre puliti i tombini in modo da far defluire rapidamente e meglio l'acqua piovana. Chiuso un sottopasso a Pozzi di Seravezza per un problema alle fognature della statale Aurelia che fa smaltire le acque. (ANSA).