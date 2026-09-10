(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - Strade chiuse, tombini saltati, allagamenti fino a 15 centimetri su numerose carreggiate del centro e ovviamente anche in cantine e attività ai piani terra di diversi edifici. Sono le conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto su Trieste e provincia in mattinata. La Risiera di San Sabba, dove era stato allestito l'unico lager nazista in Italia, è stata chiusa perché allagata. In mattinata si è verifico un breve blackout che ha riguardato alcuni edifici del centro, tra cui anche la Questura. Molte persone si sono rifugiate all' interno di bar e negozi per ripararsi dalla bomba d'acqua che in pochi minuti ha causato blocchi e rallentamenti alla circolazione veicolare in tante zone. Interventi senza sosta si susseguono da ore da parte di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e forze dell'ordine, anche per i detriti che hanno invaso le strade, in particolare alcune periferiche. Sono segnalate in diversi punti della città anche interruzioni della corrente elettrica. L'assessorato alla Protezione civile ha segnalato che un nuovo fronte di maltempo è previsto a partire dalle 15 e fino a stasera. (ANSA).