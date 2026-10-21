(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Si è chiusa l'allerta arancione sulla Liguria, resterà gialla solo sul Levante ligure. Durante la notte e stamani numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco allagamenti e alberi e rami caduti o pericolanti. A Chiavari il vento ha fatto letteralmente volare la parte isolante di un tetto mentre in via San Fruttuoso sono in corso i test di staticità di un muro infiltrato dalla pioggia. E' stata comunque la provincia di Savona ad essere maggiormente colpita dal maltempo: oltre 368 i millimetri di pioggia caduti nelle 24 ore mentre a Genova le precipitazioni intense non hanno superato i 150 mm. A Savona è franata parte di una strada: lo smottamento ha trascinato giù anche un camioncino della spazzatura. Non si registrano feriti. Secondo Arpal, i corsi d'acqua interessati stamani dagli innalzamenti più significativi nelle ultime ore sono stati quelli dell'entroterra del ponente genovese e quelli della riviera del Beigua. Lo spostamento delle piogge verso Levante sta iniziando a far innalzare anche i bacini di Levante e i bacini padani. Intanto Anas ha ripreso stamani gli interventi per fronteggiare la situazione di criticità sulla Aurelia tra Celle Ligure e Albissola (Savona) chiusa da ieri pomeriggio per una frana. Gli escavatori sono impegnati nella rimozione del materiale franoso per eliminare la parte più consistente dei detriti e ripristinare la circolazione. Al termine di questa fase interverranno i rocciatori per la perlustrazione e la messa in sicurezza della parete. La riapertura al traffico, inizialmente con senso unico alternato, sarà valutata sulla base dell'esito delle verifiche tecniche e del ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. (ANSA).