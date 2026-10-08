(ANSA) - BRESCIA, 08 OTT - È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo, nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. (ANSA).