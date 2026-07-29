(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Un tragico malore nelle acque del lago di Caldonazzo, dopo la consueta traversata, è costato la vita ad un uomo di 74 anni, ex bagnino originario di Meano ma residente a Canale di Pergine. L'uomo, grande appassionato di sport e noto frequentatore del lago, si è sentito male nel pomeriggio di ieri, martedì 28 luglio, mentre rientrava dalla sua solita nuotata quotidiana. A lanciare l'allarme una donna che ha notato il corpo dell'anziano privo di sensi, assicurato alla sua boa di segnalazione. Prontamente recuperato e portato a riva dal bagnino di turno e da alcuni presenti, il 74enne si è mostrato inizialmente cosciente, ma le sue condizioni sono rapidamente precipitate. Inutili i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, giunto sul posto anche con l'ausilio di un defibrillatore: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. (ANSA).