(ANSA) - OLBIA, 19 AGO - Un uomo di nazionalità svizzera di 72 anni, in vacanza in Gallura, è stato trovato senza vita questa mattina all'interno della cabina della yacht in cui viaggiava. L'imbarcazione aveva appena lasciato il porto di Olbia quando la moglie che si trovava a bordo con il turista si è resa conto della sua assenza ed è scesa in cabina a cercarlo. L'uomo si trovava nel letto, ormai deceduto. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo: la sua morte sarebbe da ricondurre a cause naturali. Sul posto sono giunti i militari della Guardia Costiera di Olbia e sono stati attivati i soccorsi del 118. (ANSA).