(ANSA) - CHIETI, 17 NOV - Due e-mail per segnalare la presenza di ordigni in alcuni istituti scolastici di Chieti, con tanto di data e orario preciso dell'esplosione: le ha inviate un ragazzino agli indirizzi di posta elettronica istituzionali di una scuola della città abruzzese, sulla falsariga di quelli ricevuti da migliaia di scuole in tutta Italia la settimana scorsa. Che dietro la mail minatorie ci fosse un singolo, e minorenne, lo hanno scoperto gli agenti della Digos della Questura di Chieti, in collaborazione con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Abruzzo di Pescara. L'autore delle mail quindi non è imputabile. Davanti agli agenti che lo hanno individuato, è stato lui stesso ad ammettere di aver creato appositamente un account. Gli esiti dell'attività, comunicati all'autorità giudiziaria, sono stati rappresentati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila; ma in ragione dell'età, il minore risulta non imputabile. L'attività di accertamento della Polizia di Stato era iniziata dopo la segnalazione della dirigenza dell'istituto scolastico: il contenuto delle due e-mail aveva determinato una situazione di allarme nella comunità scolastica. Con l'occasione, la Polizia di Stato, in una nota, richiama l'attenzione sulla gravità di simili condotte, anche quando poste in essere con strumenti digitali e finalità apparentemente dimostrative o goliardiche, considerato il potenziale impatto sulla sicurezza e sulla serenità della collettività. (ANSA).