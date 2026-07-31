(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "La notizia di un imminente esame nel prossimo Consiglio dei ministri del 4 agosto dello schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Corte dei conti rende urgente un confronto tra il Governo e la rappresentanza associativa della Magistratura contabile". Lo scrive in una nota l'Associazione magistrati Corte dei conti che "rinnova l'appello al governo affinché siano ascoltate le proprie osservazioni". L'obiettivo è quello di "contribuire al miglioramento del testo nell'interesse del buon funzionamento della magistratura contabile e del servizio alla collettività che essa offre in termini di tutela delle risorse pubbliche". (ANSA).