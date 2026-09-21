(ANSA) - ROMA, 21 SET - Torna l'Anticiclone delle Azzorre che regala maggiore stabilità atmosferica, sole e venti deboli su gran parte dell'Italia. Faranno eccezione il Sud e la Sicilia, ancora interessati da una residua circolazione depressionaria responsabile delle ultime piogge. E' quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Nelle prossime 48 ore - afferma - avremo una prevalenza di cieli sereni e temperature ancora oltre le medie climatiche di circa 4-5 gradi. In città come Torino, Milano e Bologna sono previsti valori massimi intorno ai 28-29°C, che sfioreranno i 30°C a Firenze e Roma". Su Calabria e Sicilia, però, oggi e domani il meteo continuerà ad essere perturbato con piogge sparse. Un generale cambio di circolazione è atteso per mercoledì 23, in concomitanza con l'equinozio d'Autunno. Il nuovo fronte instabile interesserà inizialmente le regioni del Nord-Est per poi estendersi verso il Centro-Sud, portando nuove piogge e un generale rinforzo dei venti. Le temperature caleranno riallineandosi con i valori alla media stagionale. Nel dettaglio: - Lunedì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud e sulle Isole: piogge su Calabria e Sicilia. - Martedì 22. Al Nord: soleggiato, meno caldo. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: instabilità sparsa su Sicilia e Calabria. - Mercoledì 23. Al Nord: soleggiato, temperature in calo. Al Centro: prevalenza di tempo stabile. Al Sud e sulle Isole: rovesci su Sardegna e Sicilia. - Tendenza: impulso piovoso venerdì 25 al Centro-Sud. (ANSA).