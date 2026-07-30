(ANSA) - MADRID, 30 LUG - "Questo messaggio del ministro degli Esteri di un Paese amico e partner da cui ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica è indegno". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, replicando al post di Antonio Tajani, in cui il vicepremier si dice a favore della chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Albares annuncia di aver convocato l'ambasciatore di Italia in Spagna per protesta. (ANSA).