(ANSA) - MADRID, 31 LUG - "Praticamente tutto coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco". E' quanto assicura in un messaggio su X il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, rispetto alla crisi migratoria nell'enclave iberica. Albares ricorda che "non è possibile trasferirsi da Ceuta e Melilla alla Penisola" iberica "senza identificarsi a un controllo di polizia". "L''integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita", scrive il ministro. "Basta fare confusione interessata", conclude. (ANSA).