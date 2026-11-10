(ANSA) - MADRID, 10 NOV - Il governo spagnolo ha dichiarato oggi l'emergenza migratoria alle isole Canarie e ha stanziato 16,18 milioni di euro per far fronte alla nuova ondata di sbarchi, con quasi 7.500 migranti arrivati all'isola di El Hierro - la più piccola e meridionale dell'arcipelago, con una popolazione di meno di 12mila abitanti - nei primi dieci giorni di novembre. Il pacchetto di interventi è stato concordato dalla Commissione interministeriale sull'immigrazione, riunita oggi in via straordinaria e presieduta dal ministro della Politica territoriale, Victor Torres, con la partecipazione di sette ministeri e delle autorità delle Canarie. (ANSA).