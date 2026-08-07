(ANSA-AFP) - MADRID, 07 AGO - La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno. I controlli, che si inseriscono "nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare" che l'Italia sta subendo, inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre, ha precisato il ministero in un comunicato. (ANSA-AFP).