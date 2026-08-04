Due donne, di 66 anni e la figlia, di 44 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione, a Cormons (Gorizia). La scoperta è avvenuta domenica sera quando un familiare ha dato l'allarme. Come riporta la stampa locale, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, che hanno avviato gli accertamenti coordinati dalla Procura di Gorizia. Al momento, comunque, è escluso il coinvolgimento di terze persone. Nell'abitazione è stato rinvenuta una consistente quantità di farmaci e, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, prende corpo quella di un gesto estremo. Una delle due donne era affetta da una grave malattia invalidante e costretta da tempo a letto. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione la dinamica e le cause dei decessi. (ANSA).