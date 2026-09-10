(ANSA) - PARIGI, 10 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato oggi che l'Europa dovrebbe sviluppare propri voli con astronauti con una prima "navicella europea entro 10 anni", e dovrebbe fare propria pienamente la "preferenza europea" nello spazio. "L'Europa deve volare con propri equipaggi - ha detto Macron al Vertice internazionale sullo Spazio di Parigi - noi vogliamo che l'Europa affermi la sua ambizione sui voli con equipaggi". "Voglio vedere - ha continuato il presidente - entro due anni la prima navicella cargo europea, Nyx, agganciarsi alla Stazione spaziale internazionale; entro 5 anni il primo atterraggio lunare europeo con Argonaut, che si poserà sulla superficie della Luna; ed entro 10 anni la prima capsula europea con equipaggio che decolla da Kourou con a bordo due astronauti europei e di altre nazioni". (ANSA).