(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Viviamo tutti sotto lo stesso clima che è caldo: non c'è più nulla di glaciale" nel rapporto tra Italia e Francia. "Noi difendiamo gli interessi dei nostri Paesi ma in modo rispettoso, impegnato, crediamo nella forza della collaborazione bilaterale, in particolare quella transfrontaliera e molti progetti sono accelerati. Questo dimostra il nostro rapporto e abbiamo veramente un approccio comune anche a livello più vasto, che si tratti di Ucraina, Libano, Hormuz, delle nostre posizioni sul bilancio europeo. Siamo riusciti a costruire delle convergenze, quindi sono molto lieto di quello che siamo riusciti a costruire insieme". Lo ha dichiarato Emmanuel Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni. (ANSA).