(ANSA) - MADRID, 30 SET - Emmanuel Macron ha espresso alla Spagna la "solidarietà" della Francia per la crisi migratoria a Ceuta, dopo gli ingressi di 80mila persone a fine luglio di cui almeno 10mila ancora nell'exclave, ma ha evidenziato la necessità di rafforzare la protezione delle frontiere comuni europee. "Condividiamo lo stesso impegno per trovare un equilibrio tra responsabilità e solidarietà, che presiede all'applicazione del Patto su asilo e immigrazione", ha detto Macron al fianco di Pedro Sanchez nella conferenza stampa congiunta alla Moncloa durante la sua visita di Stato. Un equilibrio che, secondo il presidente francese, "è la sola cosa efficace" che possa fare l'Europa e occorre quindi "continuare a sviluppare soluzioni ferme per proteggere le nostre frontiere comuni e garantirne l'efficacia, ma rispettando il diritto dell'Unione europea e i nostri valori", ha aggiunto. Sul fronte dei rimpatri, Macron ha chiesto di utilizzare "tutti gli strumenti di cui disponiamo con i Paesi di transito o di origine, essendo fermi, ma anche solidali come europei, e fedeli alla storia che condividiamo e ai nostri valori", ha aggiunto. (ANSA).