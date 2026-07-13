(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - La Francia e gli europei sono pronti a difendere "la libertà e il diritto", anche "al costo del sangue se serve": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del suo tradizionale discorso agli eserciti francesi alla vigilia della Festa Nazionale francese del 14 luglio. "L'Europa sta diventando una potenza", ha dichiarato Macron, aggiungendo: "Il messsaggio che inviamo al mondo è il seguente: sì, la pace è il nostro obiettivo,sì, amiamo la libertà e il diritto. E sì, restiamo pronti a combattere per difenderle sempre, anche al costo del sangue se dovesse servire". (ANSA).