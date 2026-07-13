(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Francia e Ucraina hanno definito una "tabella di marcia" per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e del relativo armamento - "i primi dei quali dovrebbero volare nei cieli ucraini già nel 2028-2029". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. Per rafforzare le difese aeree ucraine, Kiev acquisirà inoltre "un primo lotto di batterie Samp/T di nuova generazione, a integrazione dei sistemi - e dei relativi missili - la cui consegna è prevista nelle prossime settimane", ha aggiunto il capo dello Stato al termine di un vertice a Parigi della "coalizione dei volenterosi". La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti inizierà ad addestrarsi nei "Paesi vicini" nei "prossimi mesi", ha poi annunciato il presidente francese. "Oggi abbiamo deciso di svolgere delle esercitazioni nei prossimi mesi... Si terranno nei Paesi confinanti con l'Ucraina per convalidare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti, determinati e credibili", ha precisato Macron. (ANSA).