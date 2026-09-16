(ANSA) - PARIGI, 16 SET - In un clima di crescenti proteste per il caro carburante in Francia, il presidente Emmanuel Macron ha chiesto ai membri del governo la ''totale mobilitazione'' sulle ''forniture'' e il ''controllo dei prezzi'' dei carburanti, secondo quanto riferito dalla portavoce dell'esecutivo, Maud Bregeon, al termine del consiglio dei ministri a Parigi. ''L'obiettivo per il presidente della Repubblica è davvero di mettere in sicurezza le forniture, di mettere in sicurezza i volumi nei giorni e nelle settimane a venire'', ha dichiarato la portavoce, evocando, tra l'altro, la possibilità di avere ''maggiore flessibilità nella regolamentazione al livello europeo'', in particolare, per "rendere più flessibile il sistema'' riguardante le raffinerie'' (ANSA).