(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili" e "vogliamo proiettare il nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al vertice Italia-Francia di Antibes. "Ultimamente ci siamo visti spesso col presidente Meloni e ci ritroveremo presto ad Ankara per la Nato - ha detto ancora Macron - In ciascuna di queste sedi abbiamo condiviso interessi e progetti comuni" nell'ambito di una "ricca e solida cooperazione bilaterale" e questo vertice "dimostra la solidità della nostra partnership. Gli accordi lo dimostrano, così come quelli tra le nostre aziende". Macron ha citato la cooperazione in campo energetico: "E' più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia ha fatto la scelta del nucleare e c'è un processo legislativo in Italia che tende a fare ripartire il nucleare". "Nel settore spaziale la cooperazione è un motore storico - ha detto inoltre - e la sede di Thales Alenia a Cannes è un simbolo". Rispetto alla sicurezza "è stata decisa la creazione di una squadra mista italo-francese contro l'immigrazione irregolare, e abbiamo lanciato assieme una coalizione contro le droghe e il narcotraffico". (ANSA).