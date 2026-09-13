(ANSA) - PARIGI, 13 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Mark Carney, ribadiranno la "sovranità delle nazioni" il 20 settembre a Saint-Pierre-et-Miquelon, isole francesi nell'Atlantico del nord, di fronte alle mire di Donald Trump, ha annunciato stamattina l'Eliseo. "Si tratterà della prima visita ufficiale di un primo ministro canadese nell'arcipelago, simbolo della forze della relazione che unisce i nostri due paesi" ha fatto sapere la presidenza francese. L'arcipelago, a una ventina di chilometri dalle coste di Terranova, all'estremità est del Canada, comprende 3 isole legate da istmi di sabbia, e 6.000 abitanti. Macron vi farà tappa sulla strada per New York, dove assisterà all'Assemblea generale dell'Onu. "La Francia e il Canada condividono gli stessi valori di libertà, di democrazia, di stato di diritto e di rispetto della sovranità delle nazioni", ha sottolineato la presidenza francese. "In un mondo segnato dal ritorno dei rapporti di forza, delle tensioni geopolitiche e di nuove dipendenze - ha aggiunto - la Francia e il Canada condividono l'ambizione di lavorare insieme, e con tutti i paesi che condividono questi valori, rafforzare la loro capacità di decidere ed agire autonomamente". Trump ha scatenato una nuova polemica postando lunedì sui suoi social una cartina che copre con la bandiera degli Stati Uniti i territori del Canada, della Groenlandia, del Messico e delle Antille. Inglobando in questo insieme anche diversi territori francesi d'Oltremare, come la Guadalupa, Martinica, Saint-Barthélemy, Saint-Martin e Saint-Pierre-et-Miquelon. (ANSA).